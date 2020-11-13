Врач назвал способ профилактики коронавируса

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Врач Евгений Комаровский заявил, что для снижения распространения коронавируса важно проветривать помещения, отметив, что в сухом воздухе частицы вируса остаются дольше.
Врач назвал способ профилактики коронавируса
  • Pixabay

Комаровский отметил, что частицы коронавируса быстрее всего оседают в помещениях с влажностью 40—60%.

«А сейчас, когда начался отопительный сезон, когда люди позакрывали окна, потому что всем холодно, когда люди позабивались в помещения, мы видим подъём заболеваемости», — цитирует его РИА Новости

Врач добавил, что сейчас необходимо сосредоточиться на вентиляции помещений и поддержании в них высокой влажности. 

Ранее Комаровский заявил, что наиболее активную фазу распространения коронавируса человек проходит за двое суток до появления первых симптомов.

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