Врач назвал способ профилактики коронавируса
- Pixabay
Комаровский отметил, что частицы коронавируса быстрее всего оседают в помещениях с влажностью 40—60%.
«А сейчас, когда начался отопительный сезон, когда люди позакрывали окна, потому что всем холодно, когда люди позабивались в помещения, мы видим подъём заболеваемости», — цитирует его РИА Новости.
Врач добавил, что сейчас необходимо сосредоточиться на вентиляции помещений и поддержании в них высокой влажности.
Ранее Комаровский заявил, что наиболее активную фазу распространения коронавируса человек проходит за двое суток до появления первых симптомов.