Врач назвал способ профилактики коронавируса

Врач Евгений Комаровский заявил, что для снижения распространения коронавируса важно проветривать помещения, отметив, что в сухом воздухе частицы вируса остаются дольше.

Комаровский отметил, что частицы коронавируса быстрее всего оседают в помещениях с влажностью 40—60%.

«А сейчас, когда начался отопительный сезон, когда люди позакрывали окна, потому что всем холодно, когда люди позабивались в помещения, мы видим подъём заболеваемости», — цитирует его РИА Новости.

Врач добавил, что сейчас необходимо сосредоточиться на вентиляции помещений и поддержании в них высокой влажности.

Ранее Комаровский заявил, что наиболее активную фазу распространения коронавируса человек проходит за двое суток до появления первых симптомов.