Врач рассказал об активной фазе распространения коронавируса

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Наиболее активную фазу распространения коронавируса человек проходит за двое суток до появления первых симптомов. Об этом заявил доктор Евгений Комаровский.
Врач рассказал об активной фазе распространения коронавируса
  • Reuters

«Люди максимально заразны примерно два дня до того, как почувствуют себя больными. Максимальное выделение вируса в окружающую среду — это двое суток до появления первых симптомов коронавируса», — сказал он на своём канале в Youtube.

Специалист подчеркнул, что после того, как появляются какие-то симптомы, резко сокращается количество вирусов, которые больной выделяет во внешнюю среду.

Ранее во Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) основными отличиями COVID-19 от гриппа назвали такие симптомы, как потерю чувства вкуса и обоняния, а также одышку.

Директор Научного информационного центра по профилактике и лечению вирусных инфекций Георгий Викулов прокомментировал сообщения.

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