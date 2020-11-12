Врач рассказал об активной фазе распространения коронавируса
- Reuters
«Люди максимально заразны примерно два дня до того, как почувствуют себя больными. Максимальное выделение вируса в окружающую среду — это двое суток до появления первых симптомов коронавируса», — сказал он на своём канале в Youtube.
Специалист подчеркнул, что после того, как появляются какие-то симптомы, резко сокращается количество вирусов, которые больной выделяет во внешнюю среду.
Ранее во Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) основными отличиями COVID-19 от гриппа назвали такие симптомы, как потерю чувства вкуса и обоняния, а также одышку.
Директор Научного информационного центра по профилактике и лечению вирусных инфекций Георгий Викулов прокомментировал сообщения.