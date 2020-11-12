Врач рассказал об активной фазе распространения коронавируса

Наиболее активную фазу распространения коронавируса человек проходит за двое суток до появления первых симптомов. Об этом заявил доктор Евгений Комаровский.

«Люди максимально заразны примерно два дня до того, как почувствуют себя больными. Максимальное выделение вируса в окружающую среду — это двое суток до появления первых симптомов коронавируса», — сказал он на своём канале в Youtube.

Специалист подчеркнул, что после того, как появляются какие-то симптомы, резко сокращается количество вирусов, которые больной выделяет во внешнюю среду.

Ранее во Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) основными отличиями COVID-19 от гриппа назвали такие симптомы, как потерю чувства вкуса и обоняния, а также одышку.

Директор Научного информационного центра по профилактике и лечению вирусных инфекций Георгий Викулов прокомментировал сообщения.