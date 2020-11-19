В Петербурге обследовали на COVID-19 почти 40 тысяч человек за сутки

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В Санкт-Петербурге обследовали на COVID-19 почти 40 тыс. человек.
В Петербурге обследовали на COVID-19 почти 40 тысяч человек за сутки
  • АГН «Москва»
  • © Сергей Киселев

Об этом сообщают «Невские новости» со ссылкой на оперштаб.

Под медицинским наблюдением находятся более 2,6 тыс. жителей.

Обработана 1 тыс. вызовов, поступивших в Единую региональную информационно-справочную службу по вопросам, связанным с коронавирусом.

Также стало известно о ситуации с коечным фондом в Ставропольском крае.

Как заявил замминистра здравоохранения региона Юрий Литвинов, есть все условия, чтобы увеличить количество коек до 4 тыс. Об этом сообщает pobeda26.ru.

По словам Литвинова, свободно 21,1% коечного фонда.

«Можно констатировать, что у нас есть резерв и что сегодня того объёма коек, который развёрнут, достаточно для того, чтобы оказывать помощь», — отметил он.

Ранее вице-премьер России Татьяна Голикова рассказала на совещании президента с членами правительства о ситуации с коронавирусной инфекцией COVID-19 в России.

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