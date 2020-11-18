Путин поправил Мурашко после слов о системе управления пациентами

Короткая ссылка
Президент России Владимир Путин поправил министра здравоохранения Михаила Мурашко после его слов о системе управления пациентами.
Путин поправил Мурашко после слов о системе управления пациентами
  • © Владимир Песня
  • РИА Новости

Путин заметил, что «пациентами не надо управлять — их нужно лечить».

«Надо управлять коечным фондом, надо управлять системой лекарственного обеспечения, надо управлять системами связи, надо обеспечить своевременное тестирование, как я сказал уже, и так далее», — сказал президент.

При этом он отметил, что понимает, что употреблённая министром фраза — это профессиональная терминология. Путин добавил, что нужно избавляться от фраз, которые не несут в себе нужного содержания.

Также Мурашко рассказал президенту о нагрузке на скорую помощь.

RT вёл трансляцию совещания.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Кадры с места главных событий дня на нашем Youtube
Ранее на эту тему:
Новости smi2.ru
Загрузка...
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
Загрузка...
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2020 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 21 декабря 2016 г., свидетельство Эл № ФС 77-68119

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить