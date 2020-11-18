Путин поправил Мурашко после слов о системе управления пациентами
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- РИА Новости
Путин заметил, что «пациентами не надо управлять — их нужно лечить».
«Надо управлять коечным фондом, надо управлять системой лекарственного обеспечения, надо управлять системами связи, надо обеспечить своевременное тестирование, как я сказал уже, и так далее», — сказал президент.
При этом он отметил, что понимает, что употреблённая министром фраза — это профессиональная терминология. Путин добавил, что нужно избавляться от фраз, которые не несут в себе нужного содержания.
Также Мурашко рассказал президенту о нагрузке на скорую помощь.
RT вёл трансляцию совещания.