Мурашко рассказал о нагрузке на скорую помощь

Глава Минздрава Михаил Мурашко на совещании у президента России Владимира Путина рассказал о нагрузке на скорую помощь.

«Это позволяет облегчить и работу скорой помощи, потому что по некоторым регионам нагрузка возрастала в пиковые дни до двух раз, в частности, например, в Пермской области количество вызовов с установленным диагнозом «пневмония» возросло на скорой помощи в девять раз, поэтому именно использование неотложной помощи и управление маршрутизацией автотранспортными ресурсами всеми — это как раз сегодня одна из самых значимых задач для здравоохранения», — цитирует РИА Новости Мурашко.

Согласно данным оперштаба, в России за сутки выявили 20 985 новых случаев коронавирусной инфекции, за всё время в стране зарегистрировано 1 991 998 пациентов с COVID-19.

Депутат Госдумы III—V созывов доктор медицинских наук, профессор, академик РАН, заслуженный деятель науки России Сергей Колесников в беседе с ФАН напомнил об особенностях коронавируса.