Путин сравнил с подвигом работу заболевших коронавирусом медиков

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Президент России Владимир Путин в ходе совещания с членами правительства оценил работу медиков в условиях пандемии коронавируса.
Путин сравнил с подвигом работу заболевших коронавирусом медиков
  • РИА Новости

В частности, на совещании с правительством президент прокомментировал выступление руководителя исполкома Общероссийского народного фронта Михаила Кузнецова, который предложил распространять региональную практику, когда болеющие COVID-19 в лёгкой форме врачи удалённо помогают в работе своим коллегам.

«Вы сказали, что можно рекомендовать это другим регионам. Нет, нельзя. Уместным будет даже сравнение с событиями Великой Отечественной войны... Нам известны случаи массового и индивидуального героизма», — сказал Путин.

По словам президента, этим можно только восхищаться.

«Мы можем только восхищаться и всячески пропагандировать вещи подобного рода, так же как и работу наших врачей, которые, будучи больными сами, продолжают трудиться и оказывать помощь своим коллегам. Но мы не можем кого-то побуждать к этому. Говорить о том, что мы должны этот опыт расширять, — это было бы неправильно, это личный выбор каждого человека, в данном случае медработника», — заявил Путин.

Ранее глава Минздрава России Михаил Мурашко рассказал о борющихся с коронавирусной инфекцией COVID-19 студентах-медиках и волонтёрах.

Как сообщалось, Министерство здравоохранения России разрешило привлекать студентов медицинских вузов с третьего курса для взятия тестов на коронавирус у пациентов на дому.

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