В Минздраве рассказали о борющихся с коронавирусом студентах-медиках

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Глава Минздрава России Михаил Мурашко рассказал о борющихся с коронавирусной инфекцией COVID-19 студентах-медиках и волонтёрах.
В Минздраве рассказали о борющихся с коронавирусом студентах-медиках
  • © РИА Новости / Александр Кряжев

«Более 40 тыс. студентов-медиков, в том числе волонтёров, уже сегодня принимают участие в оказании медицинской помощи», — цитирует его ТАСС.

Соответствующее заявление он сделал на президиуме координационного совета при правительстве по борьбе с COVID-19.

Ранее Министерство здравоохранения России разрешило привлекать студентов медицинских вузов с третьего курса для взятия тестов на коронавирус у пациентов на дому.

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