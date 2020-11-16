В Минздраве рассказали о борющихся с коронавирусом студентах-медиках
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«Более 40 тыс. студентов-медиков, в том числе волонтёров, уже сегодня принимают участие в оказании медицинской помощи», — цитирует его ТАСС.
Соответствующее заявление он сделал на президиуме координационного совета при правительстве по борьбе с COVID-19.
Ранее Министерство здравоохранения России разрешило привлекать студентов медицинских вузов с третьего курса для взятия тестов на коронавирус у пациентов на дому.