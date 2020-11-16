В Минздраве рассказали о борющихся с коронавирусом студентах-медиках

Глава Минздрава России Михаил Мурашко рассказал о борющихся с коронавирусной инфекцией COVID-19 студентах-медиках и волонтёрах.

«Более 40 тыс. студентов-медиков, в том числе волонтёров, уже сегодня принимают участие в оказании медицинской помощи», — цитирует его ТАСС.

Соответствующее заявление он сделал на президиуме координационного совета при правительстве по борьбе с COVID-19.

Ранее Министерство здравоохранения России разрешило привлекать студентов медицинских вузов с третьего курса для взятия тестов на коронавирус у пациентов на дому.