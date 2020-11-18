Совфед одобрил закон о повышении НДФЛ на доходы более 5 млн рублей
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- РИА Новости
11 ноября Госдума приняла законопроект в третьем, окончательном чтении.
Новый порядок взимания налога распространится, в частности, на зарплаты, дивиденды по акциям, доходы от операций с ценными бумагами.
До достижения порога в 5 млн рублей доходы будут облагаться по ставке 13%, всё, что выше, — 15%. С такой инициативой выступил президент Владимир Путин.
Планируется, что полученные средства будут адресно направляться на лечение детей с тяжёлыми и редкими заболеваниями.
По оценкам правительства, в случае реализации проекта бюджет по итогам 2021 года получит 60 млрд рублей.