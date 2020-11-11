Госдума приняла закон о повышении НДФЛ на доходы более 5 млн рублей
- AFP
Как отмечается, новый порядок взимания налога распространится, в частности, на зарплаты, дивиденды по акциям, доходы от операций с ценными бумагами.
До достижения порога в 5 млн рублей доходы будут облагаться по ставке 13%, всё, что выше, — 15%. Ранее с такой инициативой выступил президент России Владимир Путин.
«Полученные от такого повышения средства будут адресно направляться на лечение детей с тяжёлыми и редкими заболеваниями», — отмечал председатель ГД Вячеслав Володин.
По данным правительства, в случае реализации проекта бюджет по итогам 2021 года получит 60 млрд рублей.