Госдума приняла закон о повышении НДФЛ на доходы более 5 млн рублей

Госдума приняла в третьем, окончательном чтении закон о повышении ставки НДФЛ с 13% до 15% на доходы, превышающие 5 млн рублей в год. Об этом сообщила пресс-служба нижней палаты парламента.

Как отмечается, новый порядок взимания налога распространится, в частности, на зарплаты, дивиденды по акциям, доходы от операций с ценными бумагами.

До достижения порога в 5 млн рублей доходы будут облагаться по ставке 13%, всё, что выше, — 15%. Ранее с такой инициативой выступил президент России Владимир Путин.

«Полученные от такого повышения средства будут адресно направляться на лечение детей с тяжёлыми и редкими заболеваниями», — отмечал председатель ГД Вячеслав Володин.

По данным правительства, в случае реализации проекта бюджет по итогам 2021 года получит 60 млрд рублей.