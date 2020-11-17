Академик РАН прокомментировал ситуацию с мутациями коронавируса

Академик РАН, заведующий отделом НИИ эпидемиологии Роспотребнадзора Вадим Покровский прокомментировал ситуацию с мутациями коронавируса.

«На самом деле, все вирусы постоянно мутируют. Скорость разная. Считается, что быстрее мутирует вирус гриппа и вирус иммунодефицита человека (ВИЧ), у них формируются разные новые варианты. Сказать такое про коронавирус пока нельзя», — заявил он в беседе с радиостанцией «Говорит Москва».

По его словам, отмечаются некоторые небольшие изменения в геноме и пока есть сообщения о том, что такой вариант выявлен в Сибири, но никакой связи с тяжестью его течения или способностью распространяться пока не обнаружено.

«Скорее всего, принципиального значения эта мутация не имеет. Больше она нужна для эпидемиологии», — добавил он.

Ранее глава Роспотребнадзора Анна Попова заявила, что мутации коронавирусной инфекции, которые выявлены в России, не усиливают возбудитель, влияния на эпидемиологические аспекты нет.

Сергей Колесников, депутат Госдумы третьего — пятого созывов, доктор медицинских наук, профессор, академик РАН, заслуженный деятель науки России, в беседе с ФАН напомнил об особенностях коронавируса.