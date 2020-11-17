Врач призвал воздержаться от бесконтрольного приёма витамина D

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Заслуженный врач России, ведущий научный редактор сервиса Vrachu.ru Михаил Каган призвал воздержаться от бесконтрольного приёма витамина D.
Врач призвал воздержаться от бесконтрольного приёма витамина D
  • Pixabay

«В настоящее время значительно возрос интерес к витамину D. Дело в том, что Россия расположена в зоне низкой инсоляции, поэтому его дефицит очень распространён среди различных слоёв населения», — заявил он в беседе с «Российской газетой».

По его словам, публикаций, подтверждающих или опровергающих эффективность приёма витамина D для профилактики или лечения COVID-19, на данный момент нет.

Каган не советует заниматься самолечением, принимая препараты витамина D без контроля его уровня в организме и дозировки при приёме.

«Оптимальным подходом в данной ситуации является проверка уровня витамина D в крови с её последующей коррекцией при необходимости и поддержанием в норме», — добавил он.

Ранее доктор медицинских наук Михаил Гинзбург в беседе с Nation News рассказал о признаках нехватки витамина В12.

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