Врач призвал воздержаться от бесконтрольного приёма витамина D
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«В настоящее время значительно возрос интерес к витамину D. Дело в том, что Россия расположена в зоне низкой инсоляции, поэтому его дефицит очень распространён среди различных слоёв населения», — заявил он в беседе с «Российской газетой».
По его словам, публикаций, подтверждающих или опровергающих эффективность приёма витамина D для профилактики или лечения COVID-19, на данный момент нет.
Каган не советует заниматься самолечением, принимая препараты витамина D без контроля его уровня в организме и дозировки при приёме.
«Оптимальным подходом в данной ситуации является проверка уровня витамина D в крови с её последующей коррекцией при необходимости и поддержанием в норме», — добавил он.
Ранее доктор медицинских наук Михаил Гинзбург в беседе с Nation News рассказал о признаках нехватки витамина В12.