Суд назначил 14 лет фигуранту дела об убийстве следователя в Подмосковье

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Московский областной суд признал Абдулазиза Абдулазизова виновным в убийстве следователя МВД Евгении Шишкиной в Подмосковье и назначил ему наказание в виде 14 лет лишения свободы.
Суд назначил 14 лет фигуранту дела об убийстве следователя в Подмосковье
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«Приговором суда Абдулазизову назначено наказание в виде 14 лет лишения свободы», — говорится в сообщении на сайте СК России.

Уточняется, что в ходе следствия мужчина полностью признал вину в совершённом преступлении.

По данным следствия, заказчиком убийства является хакер Ярослав Сумбаев, мотивом стала месть Шишкиной за уголовное преследование. Для сбора информации он привлёк Ивана Кочеткова, который разработал план путей отхода исполнителя убийства из посёлка.

В октябре 2019 года Грузия экстрадировала в Россию Сумбаева, одного из фигурантов дела об убийстве Шишкиной.

10 октября 2018 года в Красногорском районе Московской области неизвестный застрелил подполковника полиции Шишкину, когда женщина вышла из подъезда своего дома на парковку.

Двое подозреваемых в совершении преступления были задержаны в марте 2019 года в Санкт-Петербурге.

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