В Тюменской области прокомментировали ситуацию с COVID-19

За сутки в Тюменской области, Ханты-Мансийском и Ямало-Ненецком автономных округах зафиксировали 559 случаев COVID-19.

Об этом сообщает nashgorod.ru.

«В Ханты-Мансийском АО коронавирусом заболели 198 человек, в Ямало-Ненецком АО — 192, в Тюменской области — 169», — заявили в оперативном штабе.

За последние 24 часа выздоровели 204, 102 и 195 человек соответственно.

Также стало известно, что в Ульяновской области выявили 227 заболевших за сутки, передаёт mosaica.ru. С начала пандемии зафиксировано 24 455 случаев COVID-19.

Выздоровели 216 человек, всего — почти 20 тыс.

Ранее заместитель директора по научной работе ЦНИИ эпидемиологии Роспотребнадзора Александр Горелов оценил ситуацию с заболеваемостью коронавирусом в России. По его словам, намечается тенденция к стабилизации.