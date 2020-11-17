Эпидемиолог оценил ситуацию с заболеваемостью коронавирусом в России

Заместитель директора по научной работе ЦНИИ эпидемиологии Роспотребнадзора Александр Горелов оценил ситуацию с заболеваемостью коронавирусом в России. По его словам, намечается тенденция к стабилизации.

«Рост заболеваемости коронавирусом сейчас идёт не столько за счёт Москвы, а прежде всего за счёт других субъектов... Однако в целом по России намечается тенденция к стабилизации ситуации», — сказал Горелов РИА Новости.

Он добавил, что «обычно в декабре приходит ещё и грипп, возможна микст-инфекция, и важно защитить себя от гриппа».

Ранее Роспотребнадзор сообщил, что эпидемические пороги по заболеваемости острыми респираторными вирусными инфекциями превышены в 43 регионах России.

Министр здравоохранения России Михаил Мурашко ранее заявил, что около 40% населения России уже привито от гриппа, до конца ноября вакцинация должна завершиться.