Эпидемиолог оценил ситуацию с заболеваемостью коронавирусом в России

Короткая ссылка
Заместитель директора по научной работе ЦНИИ эпидемиологии Роспотребнадзора Александр Горелов оценил ситуацию с заболеваемостью коронавирусом в России. По его словам, намечается тенденция к стабилизации.
Эпидемиолог оценил ситуацию с заболеваемостью коронавирусом в России
  • © Евгений Биятов
  • РИА Новости

«Рост заболеваемости коронавирусом сейчас идёт не столько за счёт Москвы, а прежде всего за счёт других субъектов... Однако в целом по России намечается тенденция к стабилизации ситуации», — сказал Горелов РИА Новости.

Он добавил, что «обычно в декабре приходит ещё и грипп, возможна микст-инфекция, и важно защитить себя от гриппа».

Ранее Роспотребнадзор сообщил, что эпидемические пороги по заболеваемости острыми респираторными вирусными инфекциями превышены в 43 регионах России.

Министр здравоохранения России Михаил Мурашко ранее заявил, что около 40% населения России уже привито от гриппа, до конца ноября вакцинация должна завершиться.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Кадры с места главных событий дня на нашем Youtube
Новости smi2.ru
Загрузка...
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
Загрузка...
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2020 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 21 декабря 2016 г., свидетельство Эл № ФС 77-68119

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить