В 43 регионах России превышены пороги заболеваемости ОРВИ
- АГН «Москва»
- © Софья Сандурская
«По совокупному населению эпидемические пороги заболеваемости ОРВИ превышены в 43-х субъектах Российской Федерации. Превышение недельных порогов заболеваемости ОРВИ отмечается преимущественно среди взрослого населения», — говорится в сообщении ведомства.
Уточняется, что вакцинация против гриппа в стране продолжается.
«В настоящее время в Российской Федерации против гриппа привито более 60,2 млн. человек, что составляет 41,2 % от численности населения Российской Федерации», — добавили в Роспотребнадзоре.
Как сообщалось ранее, в Ставропольском крае продолжается кампания по иммунизации населения. К настоящему времени от гриппа привились более 810 тыс. человек.