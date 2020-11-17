В 43 регионах России превышены пороги заболеваемости ОРВИ

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Эпидемические пороги по заболеваемости острыми респираторными вирусными инфекциями превышены в 43 регионах России. Об этом свидетельствуют данные Роспотребнадзора.
В 43 регионах России превышены пороги заболеваемости ОРВИ
  • АГН «Москва»
  • © Софья Сандурская

«По совокупному населению эпидемические пороги заболеваемости ОРВИ превышены в 43-х субъектах Российской Федерации. Превышение недельных порогов заболеваемости ОРВИ отмечается преимущественно среди взрослого населения», — говорится в сообщении ведомства.

Уточняется, что вакцинация против гриппа в стране продолжается.

«В настоящее время в Российской Федерации против гриппа привито более 60,2 млн. человек, что составляет 41,2 % от численности населения Российской Федерации», — добавили в Роспотребнадзоре.

Как сообщалось ранее, в Ставропольском крае продолжается кампания по иммунизации населения. К настоящему времени от гриппа привились более 810 тыс. человек.

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