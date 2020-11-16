В Ставропольском крае от гриппа привились более 810 тысяч человек

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В Ставропольском крае продолжается кампания по иммунизации населения. К настоящему времени от гриппа привились более 810 тыс. человек.
В Ставропольском крае от гриппа привились более 810 тысяч человек
  • РИА Новости

Об этом сообщает pobeda26.ru со ссылкой на региональный Минздрав.

В рамках Национального календаря прививок край получил около 1,2 млн доз вакцины.

Пройти процедуру можно в поликлинике по месту жительства, в участковой больнице или фельдшерском пункте. Бригады также совершают выезды для иммунизации коллективов.

Ранее оториноларинголог, врач первой категории Владимир Зайцев в беседе с Newinform рассказал об отличиях COVID-19 от простуды.

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