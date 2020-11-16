В Ставропольском крае от гриппа привились более 810 тысяч человек
- РИА Новости
Об этом сообщает pobeda26.ru со ссылкой на региональный Минздрав.
В рамках Национального календаря прививок край получил около 1,2 млн доз вакцины.
Пройти процедуру можно в поликлинике по месту жительства, в участковой больнице или фельдшерском пункте. Бригады также совершают выезды для иммунизации коллективов.
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