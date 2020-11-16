Мурашко: от гриппа в России привито около 40% населения
- РИА Новости
«От гриппа сегодня провакцинировано на уровне 40%. Вакцины поступают в регионы чётко в соответствии с графиком. Мы до конца ноября должны завершить всю поставку и вакцинацию», — приводит РИА Новости его слова.
Он отметил, что северные регионы получили вакцину в первую очередь. В последнюю очередь её получают южные регионы страны.
Ранее бывший главный санитарный врач России, первый заместитель председателя комитета Госдумы по образованию и науке, доктор медицинских наук Геннадий Онищенко рассказал, какие прививки и когда необходимо сделать на фоне текущей ситуации с коронавирусом.