Мурашко: от гриппа в России привито около 40% населения

Министр здравоохранения России Михаил Мурашко в интервью телеканалу «Россия 24» заявил, что около 40% населения России уже привито от гриппа, до конца ноября вакцинация должна завершиться.

«От гриппа сегодня провакцинировано на уровне 40%. Вакцины поступают в регионы чётко в соответствии с графиком. Мы до конца ноября должны завершить всю поставку и вакцинацию», — приводит РИА Новости его слова.

Он отметил, что северные регионы получили вакцину в первую очередь. В последнюю очередь её получают южные регионы страны.

Ранее бывший главный санитарный врач России, первый заместитель председателя комитета Госдумы по образованию и науке, доктор медицинских наук Геннадий Онищенко рассказал, какие прививки и когда необходимо сделать на фоне текущей ситуации с коронавирусом.