Мурашко: от гриппа в России привито около 40% населения

Короткая ссылка
Министр здравоохранения России Михаил Мурашко в интервью телеканалу «Россия 24» заявил, что около 40% населения России уже привито от гриппа, до конца ноября вакцинация должна завершиться.
Мурашко: от гриппа в России привито около 40% населения
  • РИА Новости

«От гриппа сегодня провакцинировано на уровне 40%. Вакцины поступают в регионы чётко в соответствии с графиком. Мы до конца ноября должны завершить всю поставку и вакцинацию», — приводит РИА Новости его слова.

Он отметил, что северные регионы получили вакцину в первую очередь. В последнюю очередь её получают южные регионы страны.

Ранее бывший главный санитарный врач России, первый заместитель председателя комитета Госдумы по образованию и науке, доктор медицинских наук Геннадий Онищенко рассказал, какие прививки и когда необходимо сделать на фоне текущей ситуации с коронавирусом.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Подписывайся на нас в TikTok
Подписывайся на насв TikTok
Ранее на эту тему:
Новости smi2.ru
Загрузка...
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
Загрузка...
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2020 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 21 декабря 2016 г., свидетельство Эл № ФС 77-68119

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить