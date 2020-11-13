Онищенко дал рекомендации по поводу очерёдности вакцинаций

Короткая ссылка
Бывший главный санитарный врач России, первый заместитель председателя комитета Госдумы по образованию и науке, доктор медицинских наук Геннадий Онищенко рассказал, какие прививки и когда необходимо сделать на фоне текущей ситуации с коронавирусом.
Онищенко дал рекомендации по поводу очерёдности вакцинаций
  • РИА Новости

Своим мнением Геннадий Онищенко поделился в эфире радио Sputnik.

«Этот вирус опаснее всего для старшей возрастной группы, 70+, причём с отягощённым анамнезом эндокринной (системы), онкологией, кардиологией... В этом проявляется «интеллигентность» этой инфекции — молодое поколение она щадит, проводя своего рода «ревизию» старшей возрастной группы», — отметил Онищенко.

Он в частности рассказал о необходимости привить от гриппа 80 млн человек, что на 10 млн больше, чем в прошлом году. Ещё Онищенко порекомендовал людям старшей возрастной группы привиться от пневмококковой пневмонии.

«Предлагается привиться от гриппа и пневмонии, выждать два месяца, и потом привиться от коронавируса… То есть у нас «модная линейка» прививочная состоит из 3-х вакцин: гриппозной тетравакцины или тривакцины, они разные есть, от пневмококка, и от коронавируса. Тогда создастся популяционный барьер, большая часть населения будет невосприимчива», — пояснил Онищенко.

Ранее сообщалось, что в Москве прививку от гриппа на рабочем месте сделали около 900 тыс. человек.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Подписывайтесь на наш канал в Яндекс.Дзен
Новости smi2.ru
Загрузка...
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
Загрузка...
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2020 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 21 декабря 2016 г., свидетельство Эл № ФС 77-68119

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить