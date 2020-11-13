Онищенко дал рекомендации по поводу очерёдности вакцинаций
- РИА Новости
Своим мнением Геннадий Онищенко поделился в эфире радио Sputnik.
«Этот вирус опаснее всего для старшей возрастной группы, 70+, причём с отягощённым анамнезом эндокринной (системы), онкологией, кардиологией... В этом проявляется «интеллигентность» этой инфекции — молодое поколение она щадит, проводя своего рода «ревизию» старшей возрастной группы», — отметил Онищенко.
Он в частности рассказал о необходимости привить от гриппа 80 млн человек, что на 10 млн больше, чем в прошлом году. Ещё Онищенко порекомендовал людям старшей возрастной группы привиться от пневмококковой пневмонии.
«Предлагается привиться от гриппа и пневмонии, выждать два месяца, и потом привиться от коронавируса… То есть у нас «модная линейка» прививочная состоит из 3-х вакцин: гриппозной тетравакцины или тривакцины, они разные есть, от пневмококка, и от коронавируса. Тогда создастся популяционный барьер, большая часть населения будет невосприимчива», — пояснил Онищенко.
Ранее сообщалось, что в Москве прививку от гриппа на рабочем месте сделали около 900 тыс. человек.