Онищенко дал рекомендации по поводу очерёдности вакцинаций

Бывший главный санитарный врач России, первый заместитель председателя комитета Госдумы по образованию и науке, доктор медицинских наук Геннадий Онищенко рассказал, какие прививки и когда необходимо сделать на фоне текущей ситуации с коронавирусом.

Своим мнением Геннадий Онищенко поделился в эфире радио Sputnik.

«Этот вирус опаснее всего для старшей возрастной группы, 70+, причём с отягощённым анамнезом эндокринной (системы), онкологией, кардиологией... В этом проявляется «интеллигентность» этой инфекции — молодое поколение она щадит, проводя своего рода «ревизию» старшей возрастной группы», — отметил Онищенко.

Он в частности рассказал о необходимости привить от гриппа 80 млн человек, что на 10 млн больше, чем в прошлом году. Ещё Онищенко порекомендовал людям старшей возрастной группы привиться от пневмококковой пневмонии.

«Предлагается привиться от гриппа и пневмонии, выждать два месяца, и потом привиться от коронавируса… То есть у нас «модная линейка» прививочная состоит из 3-х вакцин: гриппозной тетравакцины или тривакцины, они разные есть, от пневмококка, и от коронавируса. Тогда создастся популяционный барьер, большая часть населения будет невосприимчива», — пояснил Онищенко.

Ранее сообщалось, что в Москве прививку от гриппа на рабочем месте сделали около 900 тыс. человек.