В Москве прививку от гриппа на рабочем месте сделали почти 900 тысяч человек

В Москве прививку от гриппа на рабочем месте сделали около 900 тыс. человек.

Об этом сообщает kp.ru со ссылкой на портал мэра и правительства.

«Вакцинация является самым безопасным и эффективным способом защиты от гриппа и его осложнений. Специально для удобства москвичей в столице есть возможность организовать бесплатную выездную вакцинацию для компаний и организаций», — заявила заммэра по вопросам социального развития Анастасия Ракова.

По её словам, в 2020 году врачи провели более 11 тыс. выездов.

Как отметила Ракова, все процессы автоматизированы — специалисты фиксируют данные о вакцинации с помощью планшета благодаря сервису «Мобильные бригады по вакцинации». Сведения поступают в систему ЕМИАС и отражаются в электронных медкартах горожан.

Ранее директор Научного информационного центра по профилактике и лечению вирусных инфекций Георгий Викулов в эфире НСН заявил, что люди допускают ошибки, назначая сами себе лекарственные препараты.