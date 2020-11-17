В Удмуртии прокомментировали ситуацию с COVID-19

За сутки в Удмуртии выявили 153 случая инфицирования COVID-19, заявили в региональном оперштабе.

Об этом сообщает izh.kp.ru.

Выписаны 103 пациента.

В общей сложности в лабораториях проведено 600 506 тестов, в том числе 4558 — за последние 24 часа.

Также стало известно, что в Челябинской области зафиксировали 215 заболевших за сутки. Об этом сообщает URA.RU со ссылкой на региональный оперштаб.

В настоящее время лечение в больницах проходят 6505 пациентов. Выздоровели 44 человека, всего — 16 221.

Ранее заместитель директора по научной работе ЦНИИ эпидемиологии Роспотребнадзора Александр Горелов оценил ситуацию с заболеваемостью коронавирусом в России. По его словам, намечается тенденция к стабилизации.