В Удмуртии прокомментировали ситуацию с COVID-19
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- РИА Новости
Об этом сообщает izh.kp.ru.
Выписаны 103 пациента.
В общей сложности в лабораториях проведено 600 506 тестов, в том числе 4558 — за последние 24 часа.
Также стало известно, что в Челябинской области зафиксировали 215 заболевших за сутки. Об этом сообщает URA.RU со ссылкой на региональный оперштаб.
В настоящее время лечение в больницах проходят 6505 пациентов. Выздоровели 44 человека, всего — 16 221.
Ранее заместитель директора по научной работе ЦНИИ эпидемиологии Роспотребнадзора Александр Горелов оценил ситуацию с заболеваемостью коронавирусом в России. По его словам, намечается тенденция к стабилизации.