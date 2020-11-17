Pfizer рассмотрит возможность регистрации вакцины от COVID-19 в России

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Американская фармацевтическая компания Pfizer рассмотрит возможность подачи заявки на регистрацию совместной с немецкой BioNTech вакцины от COVID-19 в России после получения необходимых данных клинических исследований.
Pfizer рассмотрит возможность регистрации вакцины от COVID-19 в России
  • Reuters

«Pfizer рассмотрит возможность подачи заявки на регистрацию вакцины-кандидата против COVID-19 в Российской Федерации после получения необходимых данных результатов клинических исследований», — приводит Интерфакс сообщение Pfizer.

В Минздраве России отметили, что никаких противопоказаний для регистрации вакцины этой американской компании в России нет.

Ранее глава российского Минздрава Михаил Мурашко заявил, что американский концерн Pfizer не запрашивал регистрацию своей вакцины от COVID-19 на территории России.

9 ноября Pfizer и BioNTech сообщили об успешной третьей фазе клинических испытаний вакцины от коронавируса. По результатам исследований она показала эффективность в 90% в предотвращении инфицирования COVID-19. Ожидается, что вакцина будет зарегистрирована в США в ноябре.

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