Pfizer рассмотрит возможность регистрации вакцины от COVID-19 в России
- Reuters
«Pfizer рассмотрит возможность подачи заявки на регистрацию вакцины-кандидата против COVID-19 в Российской Федерации после получения необходимых данных результатов клинических исследований», — приводит Интерфакс сообщение Pfizer.
В Минздраве России отметили, что никаких противопоказаний для регистрации вакцины этой американской компании в России нет.
Ранее глава российского Минздрава Михаил Мурашко заявил, что американский концерн Pfizer не запрашивал регистрацию своей вакцины от COVID-19 на территории России.
9 ноября Pfizer и BioNTech сообщили об успешной третьей фазе клинических испытаний вакцины от коронавируса. По результатам исследований она показала эффективность в 90% в предотвращении инфицирования COVID-19. Ожидается, что вакцина будет зарегистрирована в США в ноябре.