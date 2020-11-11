Pfizer не запрашивала регистрацию своей вакцины в России

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Глава российского Минздрава Михаил Мурашко заявил, что американский концерн Pfizer не запрашивал регистрацию своей вакцины от COVID-19 на территории России.
Pfizer не запрашивала регистрацию своей вакцины в России
  • Reuters

«Pfizer не обращалась с заявлениями по регистрации на территории России», — приводит Интерфакс его слова.

Он отметил, что о планах компании относительно регистрации вакцины на территории России неизвестно.

9 ноября Pfizer и BioNTech сообщили об успешной третьей фазе клинических испытаний вакцины от коронавируса. По результатам исследований он показал эффективность в 90% в предотвращении инфицирования COVID-19. Ожидается, что вакцина будет зарегистрирована в США в ноябре.

Еврокомиссия одобрила закупку 300 млн доз этой вакцины.

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