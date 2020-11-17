Конституционные суды в субъектах России упразднят к 2023 году

Конституционные суды в субъектах России будут упразднены до 1 января 2023 года, соответствующую поправку одобрил комитет Госдумы по госстроительству и законодательству.

Авторами поправки являются депутат Павел Крашенинников и сенатор Андрей Клишас.

В частности, документ предусматривает, что «до 1 января 2023 года конституционные (уставные) суды субъектов Российской Федерации упраздняются».

В таблице поправок уточняется, что со дня вступления в силу федерального конституционного закона «конституционные (уставные) суды субъектов Российской Федерации не принимают новые дела к производству».

При этом субъекты получат право принимать решение о «создании конституционных (уставных) советов», которые смогут действовать при законодательных органах власти.

Ранее президент России Владимир Путин подписал закон о Конституционном суде России.

В нём, в частности, уточняется, что председатель КС России и его заместители могут быть назначены не из числа судей Конституционного суда.

16 октября рабочая группа по поправкам к Конституции обсудила пакет президентских законов о правительстве, Конституционном суде и прокуратуре.