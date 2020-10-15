Рабочая группа обсудит пакет президентских законов 16 октября
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Об этом информирует РИА Новости со ссылкой на председателя комитета Совета Федерации по конституционному законодательству Андрея Клишаса.
«Рабочая группа по подготовке поправок в Конституцию соберётся на своё заседание в пятницу, чтобы рассмотреть пакет президентских законов о правительстве, Конституционном суде и прокуратуре до второго чтения в Госдуме», — сказал он.
Ранее президент России Владимир Путин внёс в Государственную думу законопроект о статусе, структуре и полномочиях Государственного совета России.
Спикер Госдумы Вячеслав Володин заявил, что Госдума рассмотрит законопроект о Государственном совете России в приоритетном порядке.