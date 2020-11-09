Путин подписал закон о Конституционном суде

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Президент России Владимир Путин подписал закон о Конституционном суде России. Документ опубликован на официальном интернет-портале правовой информации.
Путин подписал закон о Конституционном суде
  • © РИА Новости / Михаил Климентьев

В законе уточняется, что председатель КС России и его заместители могут быть назначены не из числа судей Конституционного суда.

Также, согласно документу, судьям КС запрещается критиковать в СМИ и интернете решения КС и высказывать свою позицию по вопросам, которые могут стать предметом его рассмотрения.

В законе говорится, что Конституционный суд состоит из 11 судей, в том числе председателя и его заместителя, и может работать при наличии в его составе по меньшей мере восьми судей. При этом суду разрешается принимать решения при участии в заседании не менее шести судей.

3 ноября законопроект о Конституционном суде был одобрен Советом Федерации.

16 октября рабочая группа по поправкам к Конституции обсудила пакет президентских законов, в том числе закон о Конституционном суде.

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