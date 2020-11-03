Совфед одобрил законопроект о Конституционном суде

Сенаторы Совета Федерации одобрили внесённый в парламент президентом России Владимиром Путиным законопроект о Конституционном суде (КС).

Об этом сообщает РИА Новости.

Отмечается, что документ предусматривает, что председатель КС и его заместители могут назначаться не из числа судей Конституционного суда.

Кроме того, законопроект вносит норму, согласно которой судьям Конституционного суда запрещается критиковать в СМИ и интернете решения КС, а также высказывать свою позицию по вопросам, которые могут стать предметом его рассмотрения.

Одобренный Совфедом документ предусматривает, что КС состоит из 11 судей, включая председателя и его заместителя, и может осуществлять свою работу при наличии в его составе не менее восьми судей. Вместе с этим принимать решения разрешается при участии в заседании не менее шести судей.

16 октября рабочая группа по поправкам к Конституции обсудила пакет президентских законов о правительстве, Конституционном суде и прокуратуре.