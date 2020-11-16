В Тюменской области рассказали о работе по обеспечению бесплатными лекарствами от COVID-19

Тюменская область получила 57 млн рублей от правительства России на бесплатные лекарства от COVID-19, заявили в оперштабе.

Об этом сообщает nashgorod.ru.

Препараты предоставят в том числе заболевшим, которые лечатся амбулаторно.

В наборы войдут лекарства, используемые в схемах лечения на основании девятой версии временных методических рекомендаций Минздрава.

Ранее депутат Госдумы третьего — пятого созывов доктор медицинских наук, профессор, академик РАН, заслуженный деятель науки России Сергей Колесников в беседе с ФАН напомнил об особенностях коронавируса.