В Тюменской области рассказали о работе по обеспечению бесплатными лекарствами от COVID-19

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Тюменская область получила 57 млн рублей от правительства России на бесплатные лекарства от COVID-19, заявили в оперштабе.
В Тюменской области рассказали о работе по обеспечению бесплатными лекарствами от COVID-19
  • РИА Новости

Об этом сообщает nashgorod.ru.

Препараты предоставят в том числе заболевшим, которые лечатся амбулаторно.

В наборы войдут лекарства, используемые в схемах лечения на основании девятой версии временных методических рекомендаций Минздрава.

Ранее депутат Госдумы третьего — пятого созывов доктор медицинских наук, профессор, академик РАН, заслуженный деятель науки России Сергей Колесников в беседе с ФАН напомнил об особенностях коронавируса.

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