В Тюменской области рассказали о работе по обеспечению бесплатными лекарствами от COVID-19
- РИА Новости
Об этом сообщает nashgorod.ru.
Препараты предоставят в том числе заболевшим, которые лечатся амбулаторно.
В наборы войдут лекарства, используемые в схемах лечения на основании девятой версии временных методических рекомендаций Минздрава.
Ранее депутат Госдумы третьего — пятого созывов доктор медицинских наук, профессор, академик РАН, заслуженный деятель науки России Сергей Колесников в беседе с ФАН напомнил об особенностях коронавируса.