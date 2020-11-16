В Свердловской области рассказали о переобучении врачей для работы с пациентами с COVID-19

В Свердловской области врачей, медсестёр и врачей-стажёров направят на переобучение для работы с пациентами с COVID-19. Соответствующий приказ подписал глава регионального Минздрава Андрей Карлов.

Об этом сообщает tagilcity.ru.

Всего переобучение пройдут 34 медработника из Нижнего Тагила, Екатеринбурга, Невьянска и Кировграда.

Сотрудников со средним специальным образованием переучат за 36 часов, затем под надзором анестезиологов-реаниматологов, инфекционистов и пульмонологов они будут работать с пациентами с коронавирусной инфекцией.

Ранее доктор медицинских наук, профессор, академик РАН заслуженный деятель науки России Сергей Колесников, депутат Госдумы третьего — пятого созывов, в беседе с ФАН напомнил об особенностях коронавирусной инфекции.