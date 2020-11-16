В Свердловской области рассказали о переобучении врачей для работы с пациентами с COVID-19
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Об этом сообщает tagilcity.ru.
Всего переобучение пройдут 34 медработника из Нижнего Тагила, Екатеринбурга, Невьянска и Кировграда.
Сотрудников со средним специальным образованием переучат за 36 часов, затем под надзором анестезиологов-реаниматологов, инфекционистов и пульмонологов они будут работать с пациентами с коронавирусной инфекцией.
Ранее доктор медицинских наук, профессор, академик РАН заслуженный деятель науки России Сергей Колесников, депутат Госдумы третьего — пятого созывов, в беседе с ФАН напомнил об особенностях коронавирусной инфекции.