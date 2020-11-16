Навальный подал в суд иск к Пескову

Пресненский суд Москвы получил иск Алексея Навального к пресс-секретарю российского лидера Дмитрию Пескову с требованием к представителю президента опровергнуть слова о работе с ЦРУ. Об этом, как передаёт РИА Новости, заявила пресс-секретарь суда Лела Кокая.

«Поступило исковое заявление Навального А.А. к Пескову Д.С. о защите чести, достоинства и деловой репутации», — сказала она.

Предметом спора стали опубликованные в СМИ слова Пескова.

Речь идёт о фразах «В целом учитывая, что с больным работают специалисты ЦРУ, всё, что он озвучивает, — это то, что ему вкладывает в уста эта организация» и «Лучше, если эта организация будет вести диалог не с нами через него, а напрямую со своими российскими коллегами — СВР, ГРУ и другими спецслужбами».

В иске Навальный просит признать эти слова не соответствующими действительности и порочащими его честь, достоинство и деловую репутацию.

Кроме того, он просит опубликовать на официальном сайте администрации президента опровержение.

Как уточнили в суде, иск «только поступил» и никакого процессуального решения по нему не вынесено.

В начале октября Песков отмечал, что есть информация, что с Навальным «работают специалисты ЦРУ в эти дни».

В беседе с RT Песков заявлял, что Россия заинтересована в том, чтобы вскрыть все обстоятельства произошедшего с Навальным и докопаться до истины в этом вопросе.

Глава Службы внешней разведки России Сергей Нарышкин отмечал, что Генпрокуратура дважды обращалась к Германии с вопросами касательно ситуации с Навальным, однако «германская сторона молчит».