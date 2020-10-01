В Кремле заявили о работе с Навальным ЦРУ США

У России есть информация, что с Алексеем Навальным работают западные спецслужбы, заявил пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков. По его словам, в частности, речь идёт о сотрудниках Центрального разведывательного управления (ЦРУ) США.

«Действительно, есть такая информация, я даже могу сказать конкретно: с ним работают специалисты Центрального разведывательного управления США в эти дни», — сказал представитель Кремля журналистам.

Он отметил, что это не первый раз, когда ему дают «разные инструкции».

Ранее председатель Государственной думы Вячеслав Володин назвал очевидным, что Навальный сотрудничает с органами власти стран Запада.

Он также указал, что Москве, несмотря на обращения, не предоставили ни биоматериалов, ни заключений врачей.

По мнению Володина, это ещё раз доказывает, что «всё было инсценировано зарубежными странами, чтобы создать напряжение в России в момент подведения итогов выборов в Белоруссии».