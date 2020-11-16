В Госдуме прокомментировали идею сокращения первого рабочего дня после новогодних каникул

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Член комитета Госдумы по труду, социальной политике и делам ветеранов Светлана Бессараб прокомментировала предложение директора Института социальных исследований и развития гражданских инициатив Максима Петунина сократить на два часа первый рабочий день после новогодних праздников.
В Госдуме прокомментировали идею сокращения первого рабочего дня после новогодних каникул
  • © РИА Новости / Михаил Воскресенский

В беседе с Nation News Бессараб заявила, что считает инициативу избыточной.

Как отметила депутат, в трудовом законодательстве предусмотрено сокращение предпраздничных рабочих дней, чтобы у граждан была возможность подготовиться.

«То есть практически перед всеми праздничными днями, если перед ними выпадает рабочий день, он сокращается на один час, бывает и больше. И снижать в такой ситуации ещё и постпраздничный день считаю абсолютным избытком», — сказала Бессараб.

Ранее в России предложили сократить первый рабочий день после новогодних каникул.

Бывший главный санитарный врач России, депутат Госдумы Геннадий Онищенко в беседе с НСН прокомментировал предложение о продлении новогодних праздников.

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