В Госдуме прокомментировали идею сокращения первого рабочего дня после новогодних каникул
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В беседе с Nation News Бессараб заявила, что считает инициативу избыточной.
Как отметила депутат, в трудовом законодательстве предусмотрено сокращение предпраздничных рабочих дней, чтобы у граждан была возможность подготовиться.
«То есть практически перед всеми праздничными днями, если перед ними выпадает рабочий день, он сокращается на один час, бывает и больше. И снижать в такой ситуации ещё и постпраздничный день считаю абсолютным избытком», — сказала Бессараб.
Ранее в России предложили сократить первый рабочий день после новогодних каникул.
Бывший главный санитарный врач России, депутат Госдумы Геннадий Онищенко в беседе с НСН прокомментировал предложение о продлении новогодних праздников.