В Челябинской области прокомментировали ситуацию с коронавирусом

В Челябинской области зафиксировали 210 случаев COVID-19 за сутки, рассказали в региональном оперативном штабе.

Об этом сообщает URA.RU.

С начала пандемии выявили 23 312 заболевших, в настоящее время лечение в стационарных отделениях больниц проходят 6342 человека.

Выздоровели 27 пациентов, всего — 16 177.

Также стало известно, что в тюменской ОКБ №2 заработала новая ПЦР-лаборатория. Там будут проводить исследования на коронавирус у пациентов детского и взрослого стационаров, а также приёмных отделений, передаёт megatyumen.ru.

Лаборатория работает круглосуточно. Она может выполнять до 150 тестов в сутки.

Ранее сообщалось, что в России за сутки выявили 22 778 случаев коронавируса.