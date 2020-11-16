В ХМАО прокомментировали ситуацию с COVID-19

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За сутки в Ханты-Мансийском автономном округе выявили 207 случаев COVID-19, заявили в региональном оперативном штабе.
В ХМАО прокомментировали ситуацию с COVID-19
  • Reuters

Об этом сообщает URA.RU.

«На момент выявления у 116 человек наблюдались признаки ОРВИ, у 80 зафиксирована пневмония, у 11 человек — бессимптомно», — рассказали в оперштабе.

За последние 24 часа выздоровели 108 пациентов, всего — 26 260.

Также стало известно, что в Кировской области за сутки зарегистрировали 207 заболевших, передаёт progorod43 со ссылкой на региональный Минздрав.

В инфекционных стационарах находятся 3772 пациента с COVID-19. На карантине дома находятся почти 23,4 тыс. человек.

Ранее сообщалось, что в России за сутки выявили 22 778 случаев коронавируса.

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