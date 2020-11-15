СК проверяет сообщения об отравлении детей в калининградской школе

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Следователи организовали проверку сообщений о том, что в одной из школ Калининграда произошло массовое отравление детей.
СК проверяет сообщения об отравлении детей в калининградской школе
  • РИА Новости

«В настоящее время имеются сведения об обращении за медицинской помощью семи школьников, у шести из которых, по предварительным данным, диагностирован энтероколит, у седьмого — ОРВИ», — сообщили в Следственном комитете.

Следователи и специалисты Роспотребнадзора осмотрели школьную столовую и изъяли нужные образцы.

В октябре в больницы Махачкалы доставили 54 ребёнка из детсадов и школ с симптомами острой кишечной инфекции.

СК возбудил уголовное дело.

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