СК проверяет сообщения об отравлении детей в калининградской школе

Следователи организовали проверку сообщений о том, что в одной из школ Калининграда произошло массовое отравление детей.

«В настоящее время имеются сведения об обращении за медицинской помощью семи школьников, у шести из которых, по предварительным данным, диагностирован энтероколит, у седьмого — ОРВИ», — сообщили в Следственном комитете.

Следователи и специалисты Роспотребнадзора осмотрели школьную столовую и изъяли нужные образцы.

В октябре в больницы Махачкалы доставили 54 ребёнка из детсадов и школ с симптомами острой кишечной инфекции.

СК возбудил уголовное дело.