Рособрнадзор заявил о вероятности переноса итогового сочинения в школах
- РИА Новости
Об этом он заявил в интервью «Российской газете».
«Я думаю, что в ближайшие дни будет принято решение по этому поводу. Но хочу сказать одно: не будет такого, что какие-то субъекты напишут сочинение, а другие в этот момент из-за карантина — нет», — сказал Музаев.
По его словам, если ситуация с коронавирусом не стабилизируется, то ведомство, вероятно, примет антикризисные меры и выйдет «с предложением к правительству, чтобы даты итогового сочинения были перенесены».
Ранее в Минпросвещения России выступили против массового дистанционного обучения.
2 ноября в Минпросвещения назвали управляемой эпидемиологическую ситуацию в школах.
Глава ведомства Сергей Кравцов отмечал, что на карантин закрыты 0,1% общеобразовательных учреждений.