Рособрнадзор заявил о вероятности переноса итогового сочинения в школах

Глава Рособрнадзора Анзор Музаев заявил, что итоговое сочинение в российских школах может быть перенесено из-за пандемии коронавирусной инфекции COVID-19.

Об этом он заявил в интервью «Российской газете».

«Я думаю, что в ближайшие дни будет принято решение по этому поводу. Но хочу сказать одно: не будет такого, что какие-то субъекты напишут сочинение, а другие в этот момент из-за карантина — нет», — сказал Музаев.

По его словам, если ситуация с коронавирусом не стабилизируется, то ведомство, вероятно, примет антикризисные меры и выйдет «с предложением к правительству, чтобы даты итогового сочинения были перенесены».

Ранее в Минпросвещения России выступили против массового дистанционного обучения.

2 ноября в Минпросвещения назвали управляемой эпидемиологическую ситуацию в школах.

Глава ведомства Сергей Кравцов отмечал, что на карантин закрыты 0,1% общеобразовательных учреждений.