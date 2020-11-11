В Минпросвещения выступили против массового дистанционного обучения
- РИА Новости
«Сразу скажу, что абсолютно против того, чтобы взять и всех перевести на дистанционное обучение», — цитирует Глушко РИА Новости.
По его мнению, это разрушает образовательный процесс, а также препятствует качественной передаче знания от учителя ученику.
Также замминистра добавил, что учащимся 1—4-х классов особенно сложно учиться в дистанционном режиме.
2 ноября в Минпросвещения назвали управляемой эпидемиологическую ситуацию в школах.
Глава ведомства Сергей Кравцов отмечал, что на карантин закрыты 0,1% общеобразовательных учреждений.