В Минпросвещения выступили против массового дистанционного обучения

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Первый заместитель министра России Дмитрий Глушко заявил, что выступает абсолютно против того, чтобы всех школьников перевести на дистанционное обучение.
В Минпросвещения выступили против массового дистанционного обучения
  • РИА Новости

«Сразу скажу, что абсолютно против того, чтобы взять и всех перевести на дистанционное обучение», — цитирует Глушко РИА Новости.

По его мнению, это разрушает образовательный процесс, а также препятствует качественной передаче знания от учителя ученику.

Также замминистра добавил, что учащимся 1—4-х классов особенно сложно учиться в дистанционном режиме.

2 ноября в Минпросвещения назвали управляемой эпидемиологическую ситуацию в школах. 

Глава ведомства Сергей Кравцов отмечал, что на карантин закрыты 0,1% общеобразовательных учреждений.

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