В Минпросвещения выступили против массового дистанционного обучения

Первый заместитель министра России Дмитрий Глушко заявил, что выступает абсолютно против того, чтобы всех школьников перевести на дистанционное обучение.

«Сразу скажу, что абсолютно против того, чтобы взять и всех перевести на дистанционное обучение», — цитирует Глушко РИА Новости.

По его мнению, это разрушает образовательный процесс, а также препятствует качественной передаче знания от учителя ученику.

Также замминистра добавил, что учащимся 1—4-х классов особенно сложно учиться в дистанционном режиме.

2 ноября в Минпросвещения назвали управляемой эпидемиологическую ситуацию в школах.

Глава ведомства Сергей Кравцов отмечал, что на карантин закрыты 0,1% общеобразовательных учреждений.