В Госдуме оценили идею сокращения первого рабочего дня после новогодних каникул

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Полина Полетаева
Глава комитета Госдумы по труду и социальной политике Ярослав Нилов в беседе с RT оценил предложение директора Института социальных исследований и развития гражданских инициатив Максима Петунина сократить на два часа первый рабочий день после новогодних праздников.
В Госдуме оценили идею сокращения первого рабочего дня после новогодних каникул
  • © Рамиль Ситдиков / РИА Новости

«В данном предложении, может быть, и есть здравое зерно по постепенному вхождению в рабочий процесс после продолжительных праздников, но решаться этот вопрос явно должен по-другому», — сказал депутат.

По мнению Нилова, данная инициатива останется в качестве идеи и «её будут обсуждать», но реально обязать всех «сократить на два часа рабочий день вряд ли получиться». 

«И потом, эти вопросы могут быть урегулированы в каждой организации самостоятельно, если руководство примет такое решение. Но мы понимаем, что всех сфер это явно не коснётся. Магазины, торговые точки, сферы услуг вряд ли на этой пойдут… На государственном уровне, для всех учреждений такое решение вряд ли будет принято», — добавил он.

Ранее в России предложили сократить первый рабочий день после новогодних каникул.

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