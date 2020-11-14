Мишустин утвердил правила финансирования охраны озера Байкал
- РИА Новости
Порядок субсидирования утверждён в государственной программе «Охрана окружающей среды», сообщили в правительстве.
6 августа стало известно, что Мишустин утвердил состав правительственной комиссии по вопросам охраны Байкала. Комиссию возглавила вице-премьер Виктория Абрамченко.
Также глава МЧС Евгений Зиничев поручил провести экстренное совещание в связи с повышением уровня воды в Байкале.
В октябре российский президент Владимир Путин поручил правительству вместе с властями Иркутской области и Бурятии проработать вопрос о проведении в России Года Байкала.