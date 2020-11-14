Премьер-министр России Михаил Мишустин утвердил правила финансирования охраны озера Байкал и защиты прилегающих территорий от воздействия техногенных и природных факторов.

Порядок субсидирования утверждён в государственной программе «Охрана окружающей среды», сообщили в правительстве.

6 августа стало известно, что Мишустин утвердил состав правительственной комиссии по вопросам охраны Байкала. Комиссию возглавила вице-премьер Виктория Абрамченко.

Также глава МЧС Евгений Зиничев поручил провести экстренное совещание в связи с повышением уровня воды в Байкале.

В октябре российский президент Владимир Путин поручил правительству вместе с властями Иркутской области и Бурятии проработать вопрос о проведении в России Года Байкала.