МЧС проведёт совещание из-за повышения уровня воды в Байкале
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Как сообщили в ведомстве, Росводресурсом был представлен ряд предложений по урегулированию ситуации и предупреждению негативных последствий.
«В связи с этим министр МЧС России поручил провести экстренное совещание при участии заинтересованных органов власти для выработки единых подходов в сложившейся ситуации», — заявили в МЧС.
6 августа стало известно, что российский премьер-министр Михаил Мишустин утвердил состав правительственной комиссии по вопросам охраны Байкала. Комиссию возглавила вице-премьер Виктория Абрамченко.