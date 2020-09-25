МЧС проведёт совещание из-за повышения уровня воды в Байкале

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Глава МЧС Евгений Зиничев поручил провести экстренное совещание в связи с повышением уровня воды в Байкале.
МЧС проведёт совещание из-за повышения уровня воды в Байкале
  • © РИА Новости / Кирилл Шипицин

Как сообщили в ведомстве, Росводресурсом был представлен ряд предложений по урегулированию ситуации и предупреждению негативных последствий.

«В связи с этим министр МЧС России поручил провести экстренное совещание при участии заинтересованных органов власти для выработки единых подходов в сложившейся ситуации», — заявили в МЧС.

6 августа стало известно, что российский премьер-министр Михаил Мишустин утвердил состав правительственной комиссии по вопросам охраны Байкала. Комиссию возглавила вице-премьер Виктория Абрамченко.

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