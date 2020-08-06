В России создана правительственная комиссия по охране Байкала
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- РИА Новости
«Утвердить прилагаемый состав правительственной комиссии по вопросам охраны озера Байкал», — говорится в документе.
Заместителями председателя комиссии стали руководитель Минприроды Дмитрий Кобылкин и глава Росприроднадзора Светлана Радионова.
В июле в Байкал попало топливо с накренившегося из-за шторма судна.
Последствия разлива ликвидируют с помощью абсорбентов, разлагающих нефтепродукты, которые не требуют дополнительной утилизации.