В России создана правительственная комиссия по охране Байкала

Российский премьер-министр Михаил Мишустин утвердил состав правительственной комиссии по вопросам охраны Байкала. Комиссию возглавила вице-премьер Виктория Абрамченко.

«Утвердить прилагаемый состав правительственной комиссии по вопросам охраны озера Байкал», — говорится в документе.

Заместителями председателя комиссии стали руководитель Минприроды Дмитрий Кобылкин и глава Росприроднадзора Светлана Радионова.

В июле в Байкал попало топливо с накренившегося из-за шторма судна.

Последствия разлива ликвидируют с помощью абсорбентов, разлагающих нефтепродукты, которые не требуют дополнительной утилизации.