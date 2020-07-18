Разлив топлива с попавшего в шторм судна на озере Байкал локализован
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«В настоящее время загрязнение полностью локализовано. На месте работают сотрудники МЧС, водолазы и иные специалисты», — приводит Интерфакс заявление.
Отмечается, что последствия разлива ликвидируют в том числе с помощью абсорбентов, разлагающих нефтепродукты, которые не требуют дополнительной утилизации.
Ранее стало известно, что в связи с разливом нефтепродуктов вблизи посёлка Хужир природоохранной прокуратурой организована проверка.