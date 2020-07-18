Разлив топлива с попавшего в шторм судна на озере Байкал локализован

Разлив топлива с накренившегося из-за шторма судна на озере Байкал локализован. Об этом сообщает пресс-служба Байкальской межрегиональной природоохранной прокуратуры.

«В настоящее время загрязнение полностью локализовано. На месте работают сотрудники МЧС, водолазы и иные специалисты», — приводит Интерфакс заявление.

Отмечается, что последствия разлива ликвидируют в том числе с помощью абсорбентов, разлагающих нефтепродукты, которые не требуют дополнительной утилизации.

Ранее стало известно, что в связи с разливом нефтепродуктов вблизи посёлка Хужир природоохранной прокуратурой организована проверка.