Задержан разрешивший строительство на берегу Байкала чиновник

Глава администрации Листвянского муниципального образования был задержан после того, как выдал разрешение на строительство в байкальской экозоне.

«Возбуждено уголовное дело в отношении главы администрации Листвянского муниципального образования», — говорится в сообщении на сайте управления СК по региону.

Отмечается, что чиновник в 2017 году выдал разрешение на строительство дома в границах экологической зоны Байкальской природной территории.

Уточняется, что в Листвянской администрации проведены обыски.

10 декабря 2019 года главу ОАО «Метрострой» Николая Александрова заключили под стражу в Санкт-Петербурге по делу о присвоении и растрате при строительстве продолжения пятой линии метро.