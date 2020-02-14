Задержан разрешивший строительство на берегу Байкала чиновник

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Глава администрации Листвянского муниципального образования был задержан после того, как выдал разрешение на строительство в байкальской экозоне.

«Возбуждено уголовное дело в отношении главы администрации Листвянского муниципального образования», — говорится в сообщении на сайте управления СК по региону.

Отмечается, что чиновник в 2017 году выдал разрешение на строительство дома в границах экологической зоны Байкальской природной территории.

Уточняется, что в Листвянской администрации проведены обыски.

10 декабря 2019 года главу ОАО «Метрострой» Николая Александрова заключили под стражу в Санкт-Петербурге по делу о присвоении и растрате при строительстве продолжения пятой линии метро. 

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