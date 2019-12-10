Главу «Метростроя» арестовали в Петербурге по делу о растрате

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Главу ОАО «Метрострой» Николая Александрова заключили под стражу в Санкт-Петербурге по делу о присвоении и растрате при строительстве продолжения пятой линии метро. Об этом информирует ТАСС со ссылкой на пресс-службу судов Петербурга.

«Дзержинский районный суд вынес постановление об избрании меры пресечения в виде заключения под стражу в отношении Николая Александрова. Срок меры — 8 февраля 2020 года», — говорится в сообщении.

Как уточняет агентство, Александров вину не признал и просил суд отпустить его под залог в 25 млн рублей или избрать в качестве меры пресечения домашний арест.

В конце августа суд Петербурга арестовал начальника службы материально-технического снабжения ГУП «Петербургский метрополитен» в рамках дела о поставках контрафактной продукции для нужд метро.

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