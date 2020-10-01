Путин поручил проработать вопрос о проведении в России Года Байкала

Российский президент Владимир Путин поручил правительству вместе с властями Иркутской области и Бурятии проработать вопрос о проведении в России Года Байкала.

«Правительству Российской Федерации совместно с правительством Иркутской области и правительством Республики Бурятия проработать вопрос о проведении в Российской Федерации Года Байкала», — говорится в поручении.

Доклад должен быть представлен до 1 декабря 2020 года.

Ответственными назначены премьер-министр Михаил Мишустин, глава Иркутской области Игорь Кобзев, глава Бурятии Алексей Цыденов.

6 августа стало известно, что Мишустин утвердил состав правительственной комиссии по вопросам охраны Байкала. Комиссию возглавила вице-премьер Виктория Абрамченко.

Также глава МЧС Евгений Зиничев поручил провести экстренное совещание в связи с повышением уровня воды в Байкале.