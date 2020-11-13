Шойгу назвал число прибывших в Нагорный Карабах миротворцев

Министр обороны Сергей Шойгу рассказал, сколько российских миротворцев уже переброшено в Нагорный Карабах.

Об этом сообщает РИА Новости.

По словам министра, около 1100 из запланированных 1960 миротворцев уже находятся в регионе.

«За трое суток совершено 73 самолёторейса, перевезены 1103 военнослужащих, 1168 единиц техники», — сказал он.

Ранее российский лидер Владимир Путин поручил проводить ротацию миротворцев в Нагорном Карабахе не реже двух раз в год.

10 ноября в Минобороны заявили, что Россия отправляет в регион 1960 миротворцев и 470 единиц техники.