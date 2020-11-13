В больнице Будëнновска развернули свыше 140 инфекционных коек

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В больнице Будëнновска для лечения пациентов с коронавирусной инфекцией отвели отдельный корпус на 144 места.
В больнице Будëнновска развернули свыше 140 инфекционных коек
  • РИА Новости

Об этом сообщает pobeda26.ru

По словам главного врача краевого Центра специализированных видов медицинской помощи Рустама Есенакаева, красную зону сделали в одном из корпусов медучреждения. Пока пандемия набирала обороты, отделение из 35 коек расширили до 144.

«Сейчас корпус занят на 95%. Мы проводим полный анализ и берём только тех, кто нуждается в детальном медицинском наблюдении... У нас лечатся пациенты со всей восточной зоны края, их много, они нуждаются в особом внимании. Возраст пациентов различный, в основном это старшая возрастная группа, люди с патологиями, которые грозят осложнениями. Мы также исходим из того, что пациенты должны получать полный комплекс медицинской помощи», — сказал главврач.

Наряду с этим, продолжается работа и в других отделениях больницы.

По сообщениям портала «Юга.ру», в Адыгее подготовят ещё 200 мест в инфекционных госпиталях для пациентов с COVID-19.

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