Эксперт рассказала, какие места не стоит посещать во время пандемии

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Заместитель по медицинской части Свердловского областного клинического психоневрологического госпиталя для ветеранов войн Валентина Ямпольская рассказала, какие места не стоит посещать во время пандемии.
Эксперт рассказала, какие места не стоит посещать во время пандемии
  • РИА Новости

В беседе с URA.RU она заявила, что наибольший риск может быть в торговых центрах, фудкортах, на дискотеках, в барах и ресторанах.

Потенциально опасным Ямпольская считает общественный транспорт.

Как отметила эксперт, если нет возможности воздержаться от посещения таких мест, нужно пользоваться маской.

Ямпольская также выразила мнение, что наибольшую опасность с точки зрения распространения COVID-19 представляют люди в первые дни после заболевания, когда симптомы ещё не выражены.

В тот момент, когда болезнь прогрессирует, пациенты не так опасны. «Люди лежат дома, идут в больницу», — пояснила эксперт.

Ранее «Утро.ру» сообщало, что за сутки в России выявили 21 983 случаев коронавируса.

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