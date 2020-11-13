Пульмонолог рассказал о течении COVID-19 у страдающих астмой

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Заслуженный врач России профессор, доктор медицинских наук врач-пульмонолог Александр Карабиненко рассказал о течении COVID-19 у страдающих астмой.
Пульмонолог рассказал о течении COVID-19 у страдающих астмой
  • РИА Новости

«Астматики входят в категорию лиц с ослабленными иммунными защитными свойствами организма. Есть опасность заболеть коронавирусом в более тяжёлой форме», — заявил он в беседе с телеканалом «Звезда».

Как считает эксперт, нужно вакцинироваться не только против COVID-19, но и против гриппа и пневмонии, чтобы обезопасить себя.

По словам Карабиненко, при вирусных заболеваниях, в том числе при коронавирусе, чаще страдает бронхиальная система.

Ранее профессор кафедры вирусологии Института имени Белозерского МГУ доктор биологических наук Алексей Аграновский в беседе с URA.RU оценил ситуацию с заболеваемостью COVID-19.

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