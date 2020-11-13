Глава Республики Алтай выздоровел после коронавируса
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«Олег Хорохордин выздоровел после заражения коронавирусом и вернулся к очному режиму работы. Сегодня он проведёт заседание оперативного штаба по противодействию распространению COVID-19», — приводит ТАСС его слова.
3 ноября стало известно, что Хорохордин заболел коронавирусом.
В октябре эксперт по статистике и моделированию Центра экономических исследований Агаси Тавадян оценил как тяжёлую ситуацию с COVID-19 на Алтае.