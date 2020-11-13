Глава Республики Алтай выздоровел после коронавируса

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Глава Республики Алтай Олег Хорохордин выздоровел после коронавируса и возвращается к работе. Об этом заявил пресс-секретарь чиновника Михаил Максимов.
Глава Республики Алтай выздоровел после коронавируса
  • © РИА Новости / Александр Тырышкин

«Олег Хорохордин выздоровел после заражения коронавирусом и вернулся к очному режиму работы. Сегодня он проведёт заседание оперативного штаба по противодействию распространению COVID-19», — приводит ТАСС его слова.

3 ноября стало известно, что Хорохордин заболел коронавирусом.

В октябре эксперт по статистике и моделированию Центра экономических исследований Агаси Тавадян оценил как тяжёлую ситуацию с COVID-19 на Алтае.

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