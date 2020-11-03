У главы Республики Алтай Хорохордина подтвердился коронавирус
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«У главы Республики Алтай Олега Хорохордина подтверждён коронавирус», — говорится в сообщении.
Как отмечается, состояние политика удовлетворительное, правительство продолжает работу в плановом режиме.
Ранее премьер-министр России Михаил Мишустин заявил, что ситуация с коронавирусом в регионах остаётся сложной и требует повышенного внимания. По его словам, система здравоохранения в ряде субъектов загружена максимально.